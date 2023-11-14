Sakarya’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, D-650 karayolu Mekece Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Bilecik istikametinde A.İ. kontrolündeki 06 BOC 725 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 06 CYU 201 plakalı otomobil ve M.O. idaresindeki 43 ACU 210 plakalı atık su yüklü vidanjör zincirleme kazaya karıştı. Kazada 06 CYU 201 plakalı otomobil sürücüsü A.K. ile araçta yolcu olarak bulunan N.K., Ü.P. ve N.K. sıkışarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobil içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilişkin inceleme başlatıldı.