Sakarya’da zincirleme kaza! Otoyol ulaşıma kapandı: Araçlar alternatif yollara yönlendirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Sakarya’da Anadolu Otoyolu’nda sağanak nedeniyle 4 saatte 7 kaza meydana geldi. Zincirleme kazalarda araçlar hasar gördü, bir kişi hafif yaralandı. İstanbul ve Ankara istikametleri otoyol trafiğe kapandı. Sürücülere alternatif yollar önerildi. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'da sağanak etkili olurken, bölgede 7 ayrı kaza yaşandı. İ.A. idaresindeki TIR, E.B. idaresindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, Kasılmış Türker idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve Nizamettin Karaçam idaresindeki 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Arifiye geçişinde zincirleme kazaya neden oldu. Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle kapanırken, araçlarda hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Sapanca gişeleri yakınlarında da 2 TIR, 1 otomobil ve 1 ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Otoyolun Sakarya kesiminde sağanak sonrası çeşitli kazalar meydana geldi. Yağış nedeniyle farklı noktalarda araçlar kaydı. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametleri ulaşıma kapanırken, bölgede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazalara ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 karayolunu kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

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