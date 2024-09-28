Sakarya'daki kazada araç alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'daki kazada araç alev topuna döndü

Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarına uçtu. Otomobil bir anda alev aldı.

Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir anda yandı. Yaşanan kazanın ardından otomobildeki 2 yaralı çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı. Kaza, Kayalarmemduhiye Mahallesi'nde yaşandı.

YOL KENARINA UÇTU

Sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına uçtu.

Sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Bir anda alev alan otomobilden ise geriye demir yığını kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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