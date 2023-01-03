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Korkunç kazada motosiklet ikiye bölündü

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazada motosiklet ikiye bölündü.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:43
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Sakarya'daki korkunç kazada motosiklet ikiye bölündü

Korkunç kazada motosiklet ikiye bölündü
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İHA'nın haberine göre, Erenler ilçesi D-100 karayolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan 54 AAJ 765 Peugeot marka hafif ticari araç ile 54 ADC 446 plakalı motosiklet çarpıştı. 

Meydana gelen kaza neticesinde motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı. Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna götürüldü. 

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