30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Okul inşaatında saçak çöktü: 1 yaralı

Sakarya'da 4 katlı ortaokul inşaatının saçağının çökmesi neticesinde 1 işçi hafif şekilde yaralandı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:14
Takip Et

Sakarya'daki okul inşaatında saçak çöktü: 1 yaralı

Okul inşaatında saçak çöktü: 1 yaralı
+
Aa
-

Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde yapımı devam eden 4 katlı ortaokul binasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, okulun giriş tarafına yapılan saçak dökülen betonu taşıyamayınca çökerek inşaat iskelesine değdi. O esnada iskelede bulunan M.Ş.U. bacağından hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde tedavisi yapılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
7
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.