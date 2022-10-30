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Sakarya'daki sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ederken fabrika havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 08:35
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Sakarya'daki sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'daki sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede fabrikayı etkisi altına aldı.

Yangın itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Fabrika yaklaşık 2 saat verilen mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi.

(Kaynak: İHA)

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