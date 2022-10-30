﻿Sakarya'daki sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Erenler ilçesinin Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede fabrikayı etkisi altına aldı.

Yangın itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Fabrika yaklaşık 2 saat verilen mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika havadan görüntülendi.

(Kaynak: İHA)