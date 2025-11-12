Şehrin önemli giriş noktalarından biri olan ve yoğun trafiğe maruz kalan SEDAŞ Kavşağı'nı dönüştürmek amacıyla ön inceleme çalışmaları resmen start aldı. Teknik ekipler, drone kameralarla sabah ve akşam saatlerindeki trafik akışını kaydederek projenin bilimsel temellerini oluşturuyor.

Başkan Alemdar, meclis toplantısında 2026'yı işaret ederek duyurduğu projenin detaylarını paylaşmıştı.

TEK Yokuşu olarak da bilinen Orhan Gazi Caddesi'ndeki kavşak, raylı sistem etki alanında yer alıyor ve günlük binlerce aracın geçtiği bir nokta. Alemdar'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, kavşak içi ve çevresindeki hareketliliği analiz etmek için video kayıtlarına başvurdu. Bu veriler, projenin ölçeğini ve tasarımını belirleyecek unsurlar olarak değerlendirilecek.

Ulaşım altyapısını güçlendirme vizyonu kapsamında konuşan Alemdar, projenin Sakarya'yı geleceğe taşıyacağını vurguladı:

"SEDAŞ Kavşağı bölümünde ön inceleme çalışmalarımızı başlattık. Bilimsel veriler eşliğinde incelenen kavşak ile projemiz şekillenecek ve 2026 yılında inşa çalışmalarımıza başlayacağız."Alemdar, daha önce verdiği müjdeyi hatırlatarak ekledi: "Geçtiğimiz günlerde SEDAŞ Farklı Seviyeli Kavşak Projesi hakkında müjdeyi vatandaşlarımız ile paylaşmıştık. Raylı Sistem etki alanında kalan ve şehrimizin önemli giriş çıkışlarından biri olan SEDAŞ Kavşağı bölümünde ön inceleme çalışmalarımızı başlattık. Bilimsel veriler eşliğinde incelenen kavşak ile projemiz şekillenecek ve inşa çalışmalarımıza başlayacağız. Ulaşımı rahatlatmak adına adımlar atmayı sürdürecek, misafirlerimiz ve 1 milyon vatandaşımız için Sakarya’mıza yakışır bir şehre giriş noktası inşa edeceğiz."

Proje tamamlandığında, sürücüler için zaman, yakıt ve karbon emisyonu tasarrufu sağlanacak. Kesintisiz trafik akışı ile yıllarca hizmet verecek kavşak, Sakarya'nın ulaşım sorunlarını hafifletecek ve şehre modern bir giriş kapısı sunacak. Yetkililer, analizlerin tamamlanmasının ardından detaylı planlamaya geçileceğini belirtti.