Hendek’teki feci kaza kamerada! Yola savrulup, 100 metre sürüklenmişti

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 kara yolu Büyükdere mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Şinasi Görüm idaresindeki yabancı plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya çarptı. Fatma Nazlı yola savrulurken, motosiklet 100 metre sürüklendi. Kazada Nazlı ve Görüm hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden yolu karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya hızla gelen motosikletin çarptığı, kadının çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola savrulduğu görülüyor.
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