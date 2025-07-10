Sakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

Kaynak: İHA
Sakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı. İki ilçenin sahillerine kırmızı bayrak çekilirken belediye ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı ve rüzgarlı hava, deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Karasu sahilinde de hava şartlarının kötüleşmesi sebebiyle benzer bir yasak kararının önümüzdeki saatlerde alınması bekleniyor.

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