﻿Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Sakarya'nın Karadeniz sahilinden denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutlarla doldurdu.
Yakalanan balıklar kasalara dolduruldu.
Sonra palamutlar beklendi
Melenağzı Limanı'ndan ava çıkan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti.
İşte o an ağlar böyle balıkla do
Kocaali açıklarında "uzatma" denilen ağları atan kaptanlardan Bülent Düzen (48 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve palamut sezonunun yaşandığını söyledi.
Palamudun tane fiyatının 20 liraya kadar düştüğünü dile getiren Düzen, "Şu an vatandaş çok memnun. Bundan 15 gün önce iri palamudun tanesi 100 liraydı." diye konuştu.