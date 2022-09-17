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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Sakarya'nın Karadeniz sahilinden denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutlarla doldurdu. Melenağzı Limanı'ndan ava çıkan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti.

Galeri Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:56
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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Sakarya'nın Karadeniz sahilinden denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutlarla doldurdu.

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Yakalanan balıklar kasalara dolduruldu.

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Sonra palamutlar beklendi

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Melenağzı Limanı'ndan ava çıkan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti.

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

İşte o an ağlar böyle balıkla do

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Kocaali açıklarında "uzatma" denilen ağları atan kaptanlardan Bülent Düzen (48 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve palamut sezonunun yaşandığını söyledi.

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

Palamudun tane fiyatının 20 liraya kadar düştüğünü dile getiren Düzen, "Şu an vatandaş çok memnun. Bundan 15 gün önce iri palamudun tanesi 100 liraydı." diye konuştu.

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Balıkçıların palamut mesaisi. Ağlar balıkla doldu

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