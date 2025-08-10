Sakaryaspor 10 kişiyle puanı aldı

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Caner Erkin Sakaryaspor ile çıktığı ile lig maçında kırmızı kart gördü.

BANDIRMASPOR 1 SAKARYASPOR 1

﻿Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya), Ndongala, Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can Genç), Topalli (Dk. 60 Messaoudi), Samake

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Burak Altıparmak, Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Zwolinski

Goller: Dk. 36 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 75 Samake (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 55 Caner Erkin (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Zwolinski, Dk. 35 Sadık Çiftpınar, Dk. 60 Kobiljar, Dk. 90+6 Doğukan Tuzcu (Sakaryaspor), Dk. 60 Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)