Sakaryaspor-Amed maçı öncesi "Yeşil" maskeli taraftarlara emniyet soruşturması

28 Ağustos’ta İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maç öncesinde minibüste "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskesini takan bazı taraftarların görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

Bu paylaşım üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, taraftarlar "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet" suçlarından emniyette ifade verdi.

Görüntülerde, taraftarların Mahmut Yıldırım maskesi takarken, birinin ‘Tatangalar’ yazılı bıçakla poz verdiği görüldü. Soruşturma devam ediyor.