Sakaryaspor-Amed maçı öncesi "Yeşil" maskeli taraftarlara emniyet soruşturması

Kaynak: İHA
Sakaryaspor-Amed maçı öncesi "Yeşil" maskeli taraftarlara emniyet soruşturması

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Sakaryaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maç öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

28 Ağustos’ta İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maç öncesinde minibüste "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskesini takan bazı taraftarların görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

Bu paylaşım üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, taraftarlar "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet" suçlarından emniyette ifade verdi.

Görüntülerde, taraftarların Mahmut Yıldırım maskesi takarken, birinin ‘Tatangalar’ yazılı bıçakla poz verdiği görüldü. Soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Erzurum'da evlat dehşeti! Takip edip ikisine de kurşun yağdırdı
Erzurum'da evlat dehşeti! Takip edip ikisine de kurşun yağdırdı
Vatandaş kendine yöneldi İktidarın keyfi yerinde maşallah
Vatandaş kendine yöneldi İktidarın keyfi yerinde maşallah
9 milyon liracık yolsuzluk
9 milyon liracık yolsuzluk
‘Deha’da oyunculuk şovu izleyeceğiz
‘Deha’da oyunculuk şovu izleyeceğiz
Milliyetçilik düşerse...
Milliyetçilik düşerse...