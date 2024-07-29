Sakaryaspor Amedspor maçı İstanbul'da

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmalar nedeniyle, Sakaryaspor iç saha maçlarını hazırlıklar tamamlanana kadar başka bir stadyumda oynayacak.

Söz Sakarya'dan Şenol Çivicik'in haberine göre, Sakaryaspor ligin ilk iki iç saha maçını İstanbul'daki Pendik Stadyumu'nda oynayacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ise henüz belli değil.

1993 yılında açılan Pendik Stadyumu, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik ilçesinde bulunuyor.

Stadyum, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor tarafından kullanılacak.

Pendikspor'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte yenilenen stadyumun kapasitesi 4.105 kişilik.