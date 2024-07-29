Sakaryaspor Amedspor maçı İstanbul'da

Kaynak: Haber Merkezi
Sakaryaspor Amedspor maçı İstanbul'da

Sakaryaspor'un TFF 1. Lig'in yeni sezonunda Keçiörengücü ve Amed ile oynayacağı maçların stadyumu belli oldu.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmalar nedeniyle, Sakaryaspor iç saha maçlarını hazırlıklar tamamlanana kadar başka bir stadyumda oynayacak.

Söz Sakarya'dan Şenol Çivicik'in haberine göre, Sakaryaspor ligin ilk iki iç saha maçını İstanbul'daki Pendik Stadyumu'nda oynayacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaların ne zaman tamamlanacağı ise henüz belli değil.

1993 yılında açılan Pendik Stadyumu, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik ilçesinde bulunuyor.

Stadyum, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor tarafından kullanılacak.

Pendikspor'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte yenilenen stadyumun kapasitesi 4.105 kişilik.

İlgili Haberler
Ergin Ataman'ın oğlu Necati Ateş'i yerle bir etti
Son Haberler
Balık vuran 2 kişiye rekor ceza Gündem
Balık vuran 2 kişiye rekor ceza
THY’nin 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. Şeyhlere bedava bilet vermişti Ekonomi
THY’nin 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıktı. Şeyhlere bedava bilet vermişti
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi Gündem
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi
Orman yangını kontrol altına alındı Yerel Haberler
Orman yangını kontrol altına alındı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Erkek şiddetiyle eşit sayıldı Gündem
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar: Erkek şiddetiyle eşit sayıldı
8 takımda oynayan eski Galtasaraylı futbolu bıraktı Spor
8 takımda oynayan eski Galtasaraylı futbolu bıraktı
Kaymakam hakkını arayan işçileri şov yapmakla suçladı Gündem
Kaymakam hakkını arayan işçileri şov yapmakla suçladı