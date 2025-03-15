Sakaryaspor evinde Yeni Malatyaspor'u farklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Sakaryaspor, sahasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
12. dakikada ceza sahası içinde Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun pasında topla buluşan Mendy Mamadou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Enes Salik son anda kornere çeldi.
42. dakikada kaleci Muhammed ile ile karşı karşıya kalan Kakuta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
45+1. dakikada Kakuta'nın pası ile ceza sahası içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Ömer Hasan Şişmanoğlu, topu ağlara yolladı. 3-0.
87. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Emircan Altıntaş'ın şutunda top filelere gitti.
90. dakikada Kakuta'nın pasında kaleci Muhammed ile karşı karşıya kalan Emre Demir, topu ağlara gönderdi. 5-0