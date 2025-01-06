Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı golsüz bitti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 0-0 berabere bitti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör
SAKARYASPOR: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+1 Erdi Dikmen), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 75. Saint Louis), Simon
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 56 Nalepa), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Samed Onur), Sinan Osmanoğlu