Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı golsüz bitti

Kaynak: AA / İHA
Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı golsüz bitti

1. Lig'de oynanan Sakaryaspor-Gençlerbirliği mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 0-0 berabere bitti.

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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

SAKARYASPOR: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+1 Erdi Dikmen), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 75. Saint Louis), Simon

aw365217-01.jpgGENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 56 Nalepa), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Samed Onur), Sinan Osmanoğlu

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