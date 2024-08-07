Sakaryaspor imzayı attırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 33 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü’nde oynayan Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı’nda bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan deneyimli futbolcu, büyük bir kulübe katılmanın farkında olduğunu belirterek, “Bu önemli yolda kulübün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.” dedi.

Zorluklara alışkın olduğunu ifade eden Uludağ, “Bu zorluklara da en iyi şekilde cevap vereceğimi umuyorum. İnşallah sakatsız ve sorunsuz bir sezon geçiririz.” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis de transferin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Uludağ, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Belçika’da futbol kariyerine başlayan tecrübeli oyuncu, Türkiye’de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor’da da forma giymişti.