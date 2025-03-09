Sakaryaspor kan kaybediyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakaryaspor kan kaybediyor!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor’u ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marco'nun şutunda top ağlara gitti. 0-1

8. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mendy, meşin yuvarlağı filelere

gönderdi. 1-1
13. dakikada Mendy’nin vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Hikmet Çiftçi,

topu kendi kalesine yolladı. 2-1

61. dakikada ceza sahası içinde Diony'nin şutunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Diony’nin elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Marco, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

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