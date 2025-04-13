Sakaryaspor, Pendikspor engelini tek golle geçti

Kaynak: İHA
Sakaryaspor, Pendikspor engelini tek golle geçti

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 1-0 mağlup etti.

Sakaryaspor evinde konuk ettiği Pendikspor'u Emre Demir'in tek golüyle mağlup etti.

SAKARYASPOR 1 PENDİKSPOR 0

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Egemen Savran, Azem Zorlu

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Muhammed Himmet Ertürk dk. 75), Rayane Aabid (Batuhan Çakır dk. 90+7), Ognjen Ozegovic (Oğuzhan Çapar dk. 87), Emre Demir (Atanas Kabov dk. 75), Nkoulou Ndoubena, Burak Altıparmak, Mendy, Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 87)

Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Alparslan Demir

Teknik Direktör: İlker Püren

Pendikspor: Emre Koyuncu, Miguel Ribeiro (Efe Sayhan dk. 82) Mete Kaan Demir (Alpaslan Öztürk dk. 87), Dorde Denic (Furkan Mehmet Doğan dk. 82), Kitsiou, Murat Akça, Del Valle (Mustafa Pektemek dk. 69), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Tarık Tekdal, Emeka Eze
Yedekler: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Erdem Aydın, Efehan Pekdemir, Emircan Çiçek, Arin Tunç Ataç

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Gol: Emre Demir (dk. 62) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Bülent Uzun, Kahraman Demirtaş, Ognjen Ozegovic, Emre Demir (Sakaryaspor) Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir, Kitsiou (Pendikspor)

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