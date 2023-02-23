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Sakaryaspor yönetiminden flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz

Sakaryaspor, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:50
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Sakaryaspor yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı

Sakaryaspor yönetiminden flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz
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Kocaelispor ve Sakaryaspor arasında oynanan dostluk maçında yaşanan olaylar ile ilgili Sakaryaspor, sosyal medyadan açıklama yaptı; "Dün akşam oynadığımız yardım ve dostluk maçında, insanlıktan nasibini almamış3-4 kişinin yapmış olduğu çirkinliklerin stadyumdaki 25 bin kişinin bize yaşatmış olduğu güzellikleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz.
Dün gece en güzel şekilde bizi ağırlayan başta Engin Koyun olmak üzere Kocaelispor camiası ile taraftarlarına ve depremzedelere destek olmak için tribünde yer alan Sakaryaspor taraftarımıza teşekkür ediyoruz.
İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin dertlerine bir nebze de olsa ilaç olacağız. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde kötülüğün iyiliğin önüne geçmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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