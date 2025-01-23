Sakaryaspor yeni transferini duyurdu

Sakaryaspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlılar, Kepezspor forması giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serkan Yavuz ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Son olarak Kepezspor forması giyen futbolcu Serkan Yavuz ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Serkan” ifadeleri kullanıldı.

BURAK ALTINPARMAK TRANSFER EDİLDİ

Sakaryaspor bugün ayrıca Iğdır FK forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Altıparmak’ı renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Son olarak Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile 1.5 senelik sözleşme imzaladık” ifadeleri kullanıldı.