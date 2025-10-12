Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün faaliyet ve denetim raporları okunarak oylamaya sunuldu. Mevcut yönetim ibra edildi.

BAŞKAN ADAYI ÇIKMADI

Kongrenin en kritik aşaması olan seçim maddesine geçildiğinde divan kuruluna başkanlık için herhangi bir yeni adaylık başvurusu yapılmadığı açıklandı. Belirlenen süre içinde de liste sunulmayınca seçim maddesi oylamaya geçilmeden kapatıldı.

MUHAMMET KIRATLI GÖREVE DEVAM EDECEK

Görevine devam eden mevcut başkan Muhammet Kıratlı, yaptığı kısa değerlendirmede, kulübü daha iyi noktalara taşımak için yaptıkları çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini ifade etti.