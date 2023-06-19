Sakaryaspor'dan kaleci transferi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 27 yaşındaki kaleci İbrahim Demir'i renklerine bağladı.

Sakaryaspor'dan kaleci transferi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Serik Belediyespor forması giyen kaleci İbrahim Demir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin İbrahim." ifadelerine yer verildi.

Sakarya temsilcisinin bir diğer açıklamasında ise mevcut kaleci Furkan Köse ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Furkan Köse ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." (AA)

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