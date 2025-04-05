Sakaryaspor'dan kritik üç puan

Sakaryaspor evinde ağırladığı Adanaspor'u geriye düştüğü maçta 2-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
36. dakikada Burak Çoban’ın çektiği şut savunmaya çarparak arka direğe sekti. Pozisyonun devamında direğin dibinde Mendy Mamadou'nun dokunamadığı meşin yuvarlak kornere gitti.
45+1. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünde bulan Himmet Ertürk’ün kalenin sol çaprazından yaptığı vuruşu Nurullah Aslan kornere çeldi.
59. dakikada Adanaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisine giren Sokol Cikalleshi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
61. dakikada kornerden Burak Çoban’ın açtığı ortaya iyi yükselen Kahraman Demirtaş kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
81. dakikada ceza sahası içerisinde Yusuf Can Esendemir’in, Emre Demir’e yaptığı hareketi VAR’ın uyarısı ile izleyen maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Can Esendemir ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
83. dakikada penaltıda topun başına geçen Ognjen Ozegovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştur. 2-1