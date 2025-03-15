Sakaryasporlu oyuncudan kız arkadaşına evlilik teklifi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakaryasporlu oyuncudan kız arkadaşına evlilik teklifi

Sakaryasporlu futbolcu Alpaslan Demir, Yeni Malatyaspor maçının ardından kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 30 haftasında Sakaryaspor’un, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından sahada sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti.

EVLENME TEKLİFİ GELDİ

Orta sahaya gelen Sakaryasporlu futbolcuların arasında Alpaslan Demir, kız arkadaşına diz çökerek evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının 'Evet' cevabını vermesiyle Alpaslan, büyük sevinç yaşadı. O anlara takım arkadaşları ve tribündeki Sakaryaspor taraftarı da destek oldu.Teklifin ardından çift, tribünlere giderek Sakaryaspor taraftarlara üçlü çektirdi.

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