Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: AA
Sakaryaspor'un kuruluşunun 60. yıl dönümü kutlandı

Sakaryaspor Kulübünün kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yürüyüş çağrısının ardından taraftarlar Çark Caddesi'nde toplandı.

Kulüp başkanı Muhammet Kıratlı ve yöneticiler ile taraftarlar, buradan tezahüratlar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

"NİCE 60. YILLAR DİLİYORUM"

Kıratlı, burada yaptığı konuşmada, "Sakaryaspor'umuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve en önemlisi bir gün bile desteklerini esirgemeyen bu büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Sakaryaspor'umuzu yalnızca sportif başarılara değil, şehrin tüm dinamikleriyle birleştirip gençlere ilham veren, topluma değer katan bir yapı haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Başarılarla dolu, gururla anılacak nice 60 yıllara diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından meşaleler yakıldı, havai fişek gösterisi yapıldı.

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