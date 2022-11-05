Manisa FK Sakaryaspor'u eli boş gönderdi

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, konuğu Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın golsüz biten ilk yarısından sonra ikinci yarıda Manisa FK ataklarını sıklaştırdı.
Maçın 74. dakikasında Mehmet Uysal'la öne geçen ev sahibi ekip, 88. dakikada Selim Ilgaz'ın golüyle durumu 2-0 yaptı.
Sakaryaspor 90+2'de Hakan Yavuz'un golüyle umutlandı ancak kalan süre yeterli olmadı ve Manisa FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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