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Manisa FK Sakaryaspor'u eli boş gönderdi

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK Sakaryaspor'u 2 - 1 yendi

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:02
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Sakaryaspor'un Manisa'da nefesi yetmedi

Manisa FK Sakaryaspor'u eli boş gönderdi
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, konuğu Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın golsüz biten ilk yarısından sonra ikinci yarıda Manisa FK ataklarını sıklaştırdı. 

Maçın 74. dakikasında Mehmet Uysal'la öne geçen ev sahibi ekip, 88. dakikada Selim Ilgaz'ın golüyle durumu 2-0 yaptı.

Sakaryaspor 90+2'de Hakan Yavuz'un golüyle umutlandı ancak kalan süre yeterli olmadı ve Manisa FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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