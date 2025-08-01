Sakarye Nehri'nde akıntıya kapıldı: Arama sürüyor!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarye Nehri'nde akıntıya kapıldı: Arama sürüyor!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri’ne giren Görkem Sapmaz (22), akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Görkem Sapmaz, serinlemek amacıyla girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce nehir kenarında yapılan ilk incelemelerde Görkem Sapmaz'a ait cep telefonu ve kişisel eşyalar bulundu. Bunun üzerine Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışmalarına başladı. Nehirdeki aramaların, dalgıç ekiplerinin de katılımıyla genişletileceği öğrenildi.

Görkem Sapmaz'dan haber alamayan ailesi ve yakınları ise olayın yaşandığı bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Sakarye Nehri'nde akıntıya kapıldı: Arama sürüyor!

Sakarye Nehri'nde akıntıya kapıldı: Arama sürüyor!

Sakarye Nehri'nde akıntıya kapıldı: Arama sürüyor!

Sakarye Nehri'nde akıntıya kapıldı: Arama sürüyor!

Sakarye Nehri'nde akıntıya kapıldı: Arama sürüyor!

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