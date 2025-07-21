Sakat leylek için tüm şehir seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakat leylek için tüm şehir seferber oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde ayağa kırılan leylek, ekiplerin çalışması ile yuvasından alınarak tedaviye götürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde ayağa kırılan leylek, ekiplerin çalışması ile yuvasından alınarak tedaviye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Şener Baykara, yuvasında çırpınan leyleği fark edince durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce leylek yuvasından alındı. İlk müdahalede ayağına plastik kablo takılan leyleğin ayağının kırık olduğu belirlendi. Kurtarılan leylek Bodrum Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sakat leylek için tüm şehir seferber oldu

Sakat leylek için tüm şehir seferber oldu

Sakat leylek için tüm şehir seferber oldu

Sakat leylek için tüm şehir seferber oldu

Sakat leylek için tüm şehir seferber oldu

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