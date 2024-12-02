Sakatlanan Abdülkerim Bardakçı’nın durumu belli oldu

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Sakatlanan Abdülkerim Bardakçı’nın durumu belli oldu

Galatasaray’da Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakçı’nın durumu belli oldu. Tecrübeli savunmacı sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray-Eyüpspor maçının 39. dakikasında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmaya devam edememiş ve yerini Berkan Kutlu'ya bırakmıştı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın çekilen MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiği bildirdi.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine başlanmıştır" denildi.

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