Sakatlanan Altay’ın son durumu belli oldu

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Sakatlanan Altay’ın son durumu belli oldu

Manchester United’da sakatlığı bulunan Altay’ın son durumu belli oldu. Teknik Direktör Amorim, kupa maçlarındaki performansı ile dikkat çeken kalecinin oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United, Everton deplasmanında kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Tottenham'la oynanan maçta sakatlıklar nedeniyle kadrosunu akademi futbolcularıyla tamamlamak zorunda kalan Manchester United'a Everton maçı öncesi 3 isimden iyi haber geldi.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim sakatlıklarını atlatan Christian Eriksen, Leny Yoro ve Manuel Ugarte'nin takıma dönebilecek durumda olduğunu söyledi.

Sezonun kalan kısmında oynaması beklenmeyen Amad Diallo'nun yanı sıra Toby Collyer, Kobbie Mainoo, Mason Mount ve Luke Shaw'un sakatlıkları sürüyor.

Takımdaki kalecilerin sakatlıklarıyla ilgili Amorim, "Altay iyileşiyor, Tom (Heaton) da öyle. Tekrar ediyorum, bir gün veremem ama iyileşme süreci devam ediyor." dedi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 8 gol gördü. Milli kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

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