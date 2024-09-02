Sakatlanan Enis Destan'ın durumu belli oldu

Süper Lig'de oynanan Eyüpspor-Trabzonspor maçında sakatlanan Enis Destan'ın durumu netleşti.

Bordo-mavililer, Enis Destan'ın ağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Enis Destan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.''