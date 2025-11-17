Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşılaştığı mücadelede bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 2. yarısında forma giyemeyen Victor Osimhen, soyunma odasında gözyaşları içinde gitti.
Nijerya'nın seri penaltı atışları sonucu Demokratik Kongo'ya yenildiği ve Dünya Kupası hayallerini sonlandırdığı maç sonrası Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.
'VICTOR OSIMHEN BACAĞININ ARKASINDA RAHATSIZLIK HİSSETTİ'
Mücadelenin ardından Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." sözlerini sarf etti.