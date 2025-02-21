Sakatlığı atlatan Nwakaeme formayı istiyor

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Anthony Nwakaeme, Gaziantep FK maçında forma giymek istiyor.



Fırtına'nın Beşiktaş'la deplasmanda yaptığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme'den müjdeli haber gelmişti.



Şenol Güneş, bu haftadan itibaren Nijeryalı oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu.



Yıldız ismin Gaziantep maçında forma giyme ihtimalinin az da olsa bulunduğu kaydedildi.



Tecrübeli futbolcunun bu maçta forma giymek için ekstra çalışmalar yaptığı belirtiliyor.