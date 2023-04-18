Sakatlık kabusu Fenerbahçe'yi zora soktu

Sarı Lacivertliler kaleci Altay Bayındır'dan sonra bir kötü haberi daha kamuoyu ile paylaştı.

Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiği ve yıldız oyuncunun tedavisine başlandığını açıklandı.

YIRTIK VE KANAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.