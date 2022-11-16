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Sakatlıkları geride bıraktı şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü

Üst üste yaşadığı sakatlıklardan kurtulan Milli halterci Sara Yenigün Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan 3 altın madalya ile döndü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:05
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Sakatlıkları geride bıraktı şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü

Sakatlıkları geride bıraktı şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü
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AA

Durres şehrinde düzenlenen organizasyonda 87 kiloda podyuma çıkan Sara Yenigün, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kiloyla 3 altın madalya kazandı.

Yenigün, bu yıl yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın azmi, kararlılığı ve çalışmasıyla şampiyonada ülkesini gururlandırdı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. sınıf öğrencisi de olan Yenigün, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu yıl çok fazla sakatlık yaşadığını belirten Yenigün, "İki defa üst üste sakatlık geçirdim. Bir dizime dikiş atıldı, sonra el bileğimi kırdım, kaslarım, liflerim koptu. Ona rağmen iyi bir toparlanma süreci geçirdim. Şampiyonaya yetişmem doktorlarım ve benim için hayaldi ama çok şükür Allah yardım etti. Bir baktım oradayım, birincilik kürsüsündeyim." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ OLİMPİYAT KOTASI"
Yenigün, 5 Aralık'ta Kolombiya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na Niğde'de hazırlandığını, o şampiyonanın olimpiyat elemesi ve kota özelliği bulunduğunu aktardı.

Hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Yenigün, şöyle konuştu:

"Hedefimiz öncelikle olimpiyat kotası almak. Çünkü olimpiyat görmek çoğu sporcunun hayali, benim de hayalim. İnşallah en büyük hedefim o. Altın madalya çıkarırsam çok güzel olacak. Bunun için çalışıyoruz. Bir kadın olarak çok gururluyum. Sakatlıklara rağmen 3 altın madalya kazanarak kadının gücünü gösterdiğimi düşünüyorum. Bu konuda da gerçekten kendimle gurur duyuyorum."

Yenigün, kendisine destek olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan İri ve hocalarına da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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