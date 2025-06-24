Sakatlıkta korkulan oldu: Tyrese Haliburton'un dramı

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Sakatlıkta korkulan oldu: Tyrese Haliburton'un dramı

NBA Finali'nde yaşadığı sakatlıkla sevenlerini korkutan Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton'ın aşil tendonunun koptuğu öğrenildi.

NBA'de final serisinin yedinci maçında Oklahoma City Thunder'ın şampiyonluğa ulaştığı mücadelenin henüz başında Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, yaşadığı sakatlık nedeniyle soyunma odasına gitti.

Sakatlık anında ayak bileğinde yaşanan kopma görüntüsü ve Haliburton'ın acı çeken yüz ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu.

ESPN'den Shams Charania, takım kaynaklarına dayandırdığı haberde Tyrese Haliburton'ın aşil tendonunun koptuğunu doğruladı.

Yıldız oyuncunun tedavi sürecine göre önümüzdeki sezonu büyük oranda kaçırması bekleniyor.

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