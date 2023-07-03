Şakayık bitkisi temreye böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan temreye iyi gelen şakayık bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şakayık bitkiyle ilgili detaylar…

TEMREYE NASIL İYİ GELİYOR?

Şakayık bitkisi; İnsanların korkulu rüyası olan temreye sürüldüğünde giderir.

TEMRE (TEMRİYE) NEDİR?

Temre, genellikle kollarda ve sırt bölgesinde küçük kızarıklıkların çıkmasına neden olan bir deri hastalığıdır. Tinea corporis adlı bakterilerin neden olduğu temriye hastalığında birçok farklı tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

ŞAKAYIK BİTKİSİ NEDİR?

Düğünçiçeğigiller familyasından; otsu veya gövdesi odunlanmış, çok yıllık bir bitki cinsidir.

NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.