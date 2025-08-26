Sakın bu arabaların fotoğrafını çekmeyin! Kameralara kalıcı hasar veriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni nesil otomobillerde bulunan Lidar teknolojisi akıllı telefonlar için tehlike arz ediyor. Yeni teknolojilerle donatılmış araçlarda bulunan lazer tabana sahip bu sistem, fotoğraf çekimi yaptığınız esnada telefonunuzun kamera sensörüne kalıcı hasar verebiliyor. Son dönemlerde sosyal medyada gözler önüne serilen bu tehlikeyle ilgili endişe büyüyor.

Light Detection Detection and Ranging olarak adlandırılan teknolojiye yönelik isyan paylaşımları sosyal medyada artist gösteriyor. sürücüsüz araçlarda çevrenin algılanmasına olanak tanıyan bu sistem fotoğraf makinelerinin sensörlerini kalıcı zararlar veriyor. Sistem, çevreyi taramak için gözle görülmeyen yüksek güçlü kızılötesi lazerler kullanılıyor. Bu lazerler insan gözü için zararsız kabul edilse de akıllı telefonlarda bulunan dijital fotoğraf makinelerinin sensörlerini deyim yerindeyse yakıyor.

oto.jpg

Sosyal medyada olayın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak açısından farklı kullanıcılarla farklı platformlardan videolar ya da görseller paylaşıyor. Lidar adı verilen bu sistem özellikle Tesla Volvo Mercedes ve Audi gibi araçlarda karşımıza çıkıyor.

Araçların farlarının veya tavanlarında dönen lider modüllerinin fotoğrafını çekmek isteyen kullanıcılar kamerasında geri dönüşü olmayan bozulmalar yaşadığını da ifade ediyor.

