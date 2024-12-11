Sakın çöpe atmayın! Çayın çöpü de değer kazandı...

Rize Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu mangal kömürü fabrikasında, çayın kullanılmayan çöp kısmını işleyerek geri dönüşüme kazandırıyor.

İlk olarak pelet haline getirilen çay çöpü, karbonlaşma süreciyle kömür haline gelirken, sıvısı da organik gübre olarak kullanılmakta. Ayrıca, işlem sırasında çıkan metan gazı da tesiste enerji üretiminde değerlendiriliyor. Çayın üretim sürecinde atık olarak kabul edilen bu kısımlar, böylece ekonomik değere dönüşüyor.

ATIK ÇAY ÇÖPÜ BURADA İŞLENİYOR

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, çay çöpünün yüzde 100'ünün ekonomiye kazandırıldığını belirterek, "Çay fabrikalarından çıkan atık çay çöpü burada işleniyor. Peletten karbon ve mangal kömürüne dönüşüyor. Çöplerimizin yüzde 30'u kömür haline gelirken, yüzde 30'u organik gübreye dönüşüyor. Ayrıca, yüzde 25'lik bir kısmı metan gazına dönüşerek enerjiye dönüştürülüyor. Yüzde 100’lük bir dönüşüm sağlıyoruz. Fabrikamızda 620 KW'lık güneş panelleriyle elektrik üretiyoruz ve 70'in üzerinde çalışanımız var" dedi.

"İÇ PİYASADA DAHA FAZLA SATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Başkan Metin, çay çöpünden elde edilen sıvı gübre ile ilgili akademik çalışmalar yapıldığını da ekleyerek, "Almanya ve Gürcistan'dan talep aldık, ancak iç piyasada daha fazla satmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 25-30 şehrine mangal kömürü satıyoruz, ancak asıl gelir organik gübreden elde edilecek. Şu anda 3-4 üniversite bu konuda çalışmalar yapıyor. Çay dalından elde edilen organik gübre, literatüre girdi ve dozaj belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu gübreyi sahalarda kullanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

Üretimle sınırlı olan talebin arttıkça daha fazla şehre gönderileceğini belirten Metin, "Belediyemize bu projeden önemli gelirler sağlıyoruz. Üretim arttıkça talepleri karşılayabiliriz. Şu an aylık 100 ton civarında üretim yapıyoruz ve ürünlerimiz hızla tükeniyor. Almanya, Gürcistan ve Türkiye'deki 25-30 şehire şu anki üretim kapasitemizle gönderebiliyoruz. Üretim arttıkça, diğer şehirlere de sevkiyat yapacağız" dedi.