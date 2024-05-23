Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı

Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Savunma Sanayii Başkanlığı yatırım dolandırıcılarına karşın sosyal medya hesaplarından uyarı yaptı.

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 1

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı.

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 2

Başkanlık “Kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur: Yatırım dolandırıcılığına dikkat!” paylaşımı ile vatandaşları uyardı.

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 3

Başkanlık tarafından, "Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii katılıma yatırım yaparak gelir elde edilebilecek günlük sahte ilanlar ve haberlerin benzeri içerikler görülmektedir.

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 4

Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak vatandaşların sahte ilanları ve haberlere Karşı dikkatli olunması ve bu tür çağrılara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 5

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 6

"Türk savunma sanayii ekonomisi; başkanlığımız koordine edildiğinde tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürütülen proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimiz ile dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları,

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 7

yerli ve milli olanaklarla en etkin şekilde karşılamak için Büyük fedakarlıklar ve zorluklarla savunma sanayimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada yurt dışı harcama asgari düzeyde indiriliyor,

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 8

bir teknoloji tabanı oluşturmak ve ihracatta hedeflenen seviyeye ulaşmak için var gücüyle çalışıyor, Ana yüklemenicilere.

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 9

İşletmelerinden (KOBİ), üniversite, akademik ve araştırma süreçlerine kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayimizi;

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 10

96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1000'den fazla projesi ve 3 bin 500'ü aşkın şirketi ile günlük siyasete ayrılmayacak kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir.

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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 11
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Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı 12
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