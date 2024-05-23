Sakın inanmayın. Savunma Sanayii Başkanlığı uyardı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı.
Başkanlık “Kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur: Yatırım dolandırıcılığına dikkat!” paylaşımı ile vatandaşları uyardı.
Başkanlık tarafından, "Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii katılıma yatırım yaparak gelir elde edilebilecek günlük sahte ilanlar ve haberlerin benzeri içerikler görülmektedir.
Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak vatandaşların sahte ilanları ve haberlere Karşı dikkatli olunması ve bu tür çağrılara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Türk savunma sanayii ekonomisi; başkanlığımız koordine edildiğinde tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürütülen proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimiz ile dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları,
yerli ve milli olanaklarla en etkin şekilde karşılamak için Büyük fedakarlıklar ve zorluklarla savunma sanayimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada yurt dışı harcama asgari düzeyde indiriliyor,
bir teknoloji tabanı oluşturmak ve ihracatta hedeflenen seviyeye ulaşmak için var gücüyle çalışıyor, Ana yüklemenicilere.
İşletmelerinden (KOBİ), üniversite, akademik ve araştırma süreçlerine kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayimizi;
96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1000'den fazla projesi ve 3 bin 500'ü aşkın şirketi ile günlük siyasete ayrılmayacak kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir.