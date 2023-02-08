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Zor anlarda nasıl sakin kalınır?

Kimi zaman yorgunluktan, kimi zaman kızgınlıktan, kimi zaman ise işlerinizin yetişmemesinden dolayı sakin kalamadığınız zamanlar olabiliyor. Özellikle yoğun stresli anlarda sakin ve soğukkanlı olmamız gerekiyor. İşte sakin kalmanın yolları…

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:30
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Sakin kalmanın yolları neler?

Zor anlarda nasıl sakin kalınır?
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İşte en kısa sürede sakinleşmek için yapılması gerekenler...

GERİ SAYIN
Kulağa biraz garip gelse de heyecanlandığınızda ve stresiniz artığında geri sayma yöntemini deneyebilirsiniz.

MÜZİK DİNLEYİN
Moraliniz bozuk olduğunda ya da strestli olduğunuz zamanlarda sevdiğiniz müzikleri dinleyin, hatta bağıra bağıra şarkılara eşlik edin.

DOĞAL YAĞLAR
Doğal yağlar hem zihninizi açar, hem de duygularınız üzerinde olumlu etki yaratır. Portakal yağı, gül yağı, lavanta yağı, limon yağı, papatya yağı gibi sakinleştirici etkisi olan yağlardan destek alabilirsiniz.

NEFES TEKNİKLERİ ÖNEMLİ
Sağ elinizdeki işaret ve orta parmağınızı avucunuzun içine doğru bükün. Daha sonra parmaklarınız hala bükülü iken baş parmağınızla sağ burun deliğinizi kapayarak sol burun deliğinizden nefes alın. Ardından sağ yüzük parmağınızı sol burun deliğinizi kapatarak sağ taraftan nefes alın. Bunu 3 dakika kadar tekrarlayın.

YEŞİL ÇAYDAN
Yeşil çay, stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan amino asitleri barındırıyor. Yeşil çay tüketerek daha sakin kalabilirsiniz.

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