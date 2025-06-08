"Sakin Kent" Akyaka'da kara yolu ve plajlarda yoğunluk

Vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin ünlü turizm merkezlerinden "Sakin Kent" Akyaka’ya giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Artan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren çalışma yürüttü.

İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta’dan günübirlik gelen ziyaretçiler nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kentte misafirler plajlara ulaşmakta zorlandı.

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Yerli turistler Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen tekne turlarına katıldı.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı ise kano keyfi yaptı.