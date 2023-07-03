‘Sakın kızmayın’ diyerek 1. Abdülmecid’in torunu babasıyla geçen diyaloğu anlattı. Atatürk düşmanlarına kapak olacak yanıt

Editör: Bengü Zorlu

Rana Hanım Sultan, verdiği röportajda babasıyla arasında geçen etkileyici Atatürk dialoğunu anlattı.

1.Abdülmecid’in torunu Naciye Sultan’ın ve M. Kamil Killigil’in kızı olan Rana Hanım Sultan’ın babasıyla geçen konuşmasını “Sakın kızmayın” diyerek anlattı.

7-8 yaşlarındayken babasına “Niçin biz İstanbul’a gidemiyoruz?” diye soran Rana Hanım Sultan’ a babası, Atatürk’ün rejimi daha yeni kurduğunu söyler. O zamanlar henüz çok anlamadığını söyleyen Rana Hanım Sultan, “Atatürk’ün bize çok kötülüğü oldu, kötü bir insandır” diyerek yanıt verdiğini söyledi. Bunun üzerine babası ona, “Hayır, Atatürk belki aile için kötü oldu fakat memleket için iyi oldu. Onun için Atatürk büyük insandır” der.

Babasıyla geçen bu çarpıcı konuşmayı röportajda anlatan Rana Hanım Sultan, babasının kendisine memleket sevgisinin şahsi şeylerin üstünde olduğunu öğrettiğini belirtti.

RANA HANIM SULTAN KİMDİR?

Rana Hanım sultan 1926 Paris doğumludur. Sultan Abdülmecid’in oğlu Selim Süleyman Efendi’nin torunu, Emine Naciye Sultan’ın kızıdır. Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenim gördü.

1949 yılında diplomat Osman Sadi Eldem ile evlendi. Ülkeye girmesine izin verildikten sonra İstanbul’da yaşadı. 2008 yılında İstanbul'da öldü ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi Haziresinde annesi Emine Naciye Sultan'ın yanına defnedildi.