Sakın satmayın rekor kıracak. Yatırımı olan zengin oldu

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Sakın satmayın rekor kıracak. Yatırımı olan zengin oldu

Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılara tüyoyu verdi.

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