İndirimli Iphone'a hücum ettiler. Sakın yanlış anlaşılmasın Amerika değil Türkiye burası

Kırıkkale'de ev ürünleri satan bir mağaza, 10. yılına özel bazı ev eşyalarında ve Iphone marka telefonlarda fiyat indirimine gitti. İndirimi duyan vatandaşlar mağaza önünde izdiham yarattı.
GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ÖNÜNDE BEKLEDİLER
İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı. Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu.
EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER
Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Özel indirimde satışa sunulan Iphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında itiş kakış yaşandı.
Kaynak: OdaTv
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