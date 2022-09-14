İşte damarları tıkayan besinler. Sakın yemeyin

Posta’nın haberine göre; Fazla hayvansal beslenmek kalp sağlığı için zararlı olduğu bildirildi. Uzmanlar haftanın 2 günü için et tüketilmesini tavsiye edildi.

İşte damarları tıkayan zararlı besinler...

DAMAR TIKAYAN BESİNLER

Pastırma ve sosis gibi kahvaltıda tüketilen et çeşitlerini yemek çok fazla yağ ve sodyum almanıza neden olabilir. Örneğin 2020-2025 yılları arasında Amerikalılar için hazırlanan beslenme rehberine göre alınması gereken günlük sodyum değeri 2.300 miligramdır. Ancak sadece bir dilim pastırma bile başlı başına 115 miligram sodyum içererek ve günlük almanız gereken değerinizin %5'ine denktir. İlk başta bu rakam küçük görünse de, restoranlar tabakta iki ila üç (belki daha fazla) dilim pastırma vermektedir. Bu, bir öğünde çok fazla sodyum almanız anlamına gelmektedir. Bir sosis tabağı ise yaklaşık 790 miligram sodyuma içerir ve bu da günlük değerinizin %34'ü kadardır.

Özellikle bir restorana gittiğinizde sipariş ettiğiniz yumurta çoğu zaman sizin için sağlıklı olacağına oldukça zararlı bir şekilde servis edilir. Buna pastırma ve sosis gibi tuzlu etler ve patates kızartması gibi tuzlu yiyecekler de dahildir. Yumurta başlı başına diyetinize ekleyebileceğiniz sağlıklı bir yiyecektir. Bununla birlikte yanında yedikleriniz doymuş yağ, sodyum ve diğer zararlı besinler açısından ciddi derecede yüksek olabilir.

Tüketilen yağ miktarı da göz önüne alındığında, doymuş yağdan alacağınız kalorileriler günlük alımınızın %10'una veya 2.000 kalorilik bir diyet için 20 gram eşdeğeri ile sınırlandırmanız önerilir . Bir dilim pastırma, günlük almanız gereken değerin yarısından fazlası olan yaklaşık olarak 12.6 gram doymuş yağ içermektedir.