NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Sakıncalı’ da reyting canavarına yenik düştü.

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaştığı Gold Film imzalı dizi, haftaya 5. bölümüyle (17 Aralık) final yapacak. Dizi, ‘Eşref Rüya’ gibi kendi gününe damga vuran, 2 sezondur ilgiyle izlenen ‘Sahipsizler’ ve yeni dönemiyle ekranda olan ‘Kuruluş Orhan’ karşısında tutunamadı. Daha önce Pazartesi günü yayınlanacağı duyurulan, sonrasında Çarşamba’ya alınan dizi, dijitalde yayınlanan ‘İlk ve Son’un ilk sezonun ardından ikiliyi ikinci kez bir araya getirmişti. Ne yazık ki, dijitaldeki başarılarını ekrana yansıtamadılar. Son dönemde, dijitale çekilen işlerde başarılı olan partnerlerin televizyonda da aynı yapımda rol aldıklarını sıklıkla görüyoruz. Bu isimlerin, televizyonda maalesef yüzleri gülmedi. Umarım, doğru zamanda doğru işlerle onları yeniden ekranda izleriz.

Özge Özpirinçci, dizide evlat acısıyla sarsılan ‘Süreyya’ karakterine hayat verirken Salih Bademci de mafya Çetin rolüyle izleyici karşısına çıkıyordu.

‘Tanımam Senden Başka’ya yeni yorum

Türk müziğinin usta ismi Selami Şahin, yıllardır dillerden düşmeyen eserlerini farklı yorumcularla buluşturduğu özel proje serisi ‘Selami Şahin Şarkıları 3’ ile müzikseverlere yeni sürprizler sunmaya devam ediyor.

Albümün yeni konuğu, duygusal sesi ve güçlü sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Altun oldu. Altun, Selami Şahin’in hafızalara kazınmış eserlerinden ‘Tanımam Senden Başka’yı kendine özgü duygusal tavrı ve etkileyici yorumuyla yeniden seslendirdi. Lider Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının düzenlemesi Aydın Kara imzası taşıyor.

Hakan Altun’un içten vokali, zamansız esere modern bir derinlik kazandırırken albümün en güçlü performanslarından biri olmaya aday bir yorum ortaya çıktı.

Yeni Arayışlar II Karma Sergisi açıldı

Ressam Emel Akbulut’un da içerisinde yer aldığı ‘Yeni Arayışlar II’ isimli karma sergi, Ankara Çankaya’daki Fırça Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergide 51 sanatçının toplam 459 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulmuş. Yangın temalı 8 adet tablosunu izleyicilerle buluşturan Emel Akbulut, “İnsan, yaşadığı her kırılmadan sonra kendini yeniden inşa eden bir ağaç gibidir. Yanarsın, kararırsın, çözülürsün ama bir yerden sonra yeniden filiz verirsin” diyerek heyecanını paylaştı.

Başarılı bir ressam olmasının yanı sıra sunuculuğuyla da beğeni toplayan Emel Akbulut, yoğun ilgi gören serginin Çankaya’daki Fırça Sanat Galerisi’nde 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebileceği söyledi.