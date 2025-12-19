NOW TV’nin yeni dizilerinden ‘Sakıncalı’ da reytinglere yenik düştü.

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaştığı dizi, önceki akşam yayınlanan 5. bölümüyle Total’de aldığı 1.62 reytingle 23., AB’de aldığı 1.42 reytingle 21. ve ABC1’de aldığı 1.65 reytingle 20. sırada yer alarak ekrana veda etti. Önce Pazartesi yayına çıkacağı duyurulan ancak sonrasında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacağı açıklanan dizi, geçen sezondan yoluna güçlü bir şekilde devam eden ‘Eşref Rüya’, özellikle Total grubunda aldığı reytingle dikkat çeken ‘Sahipsizler’, yenilenen kadrosu ve yeni bir dönemle yoluna devam eden ‘Kuruluş Orhan’ ile gündüz kuşağı programları karşısında tutunamadı. Bunda yanlış gün seçimi de etkili oldu.

Salih Bademci ile Özge Özpirinçci, oyunculukları her zaman kendisini izlettiren isimler ama bu kez televizyonda işler istenildiği gibi olmadı. Kısa da olsa ikiliyi, dijitalden sonra televizyon işinde izlemek güzeldi. ‘Sakıncalı’ da erken veda eden diziler arasına katıldı.

‘Yeniden’e ‘Eşref Rüya’ dokunuşu

Türkçe reggae ve rap müziğin öncü isimlerinden Ragga Oktay’ın 2015 yılında yayınladığı ‘Yeniden’ şarkısı, Kanal D’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi ‘Eşref Rüya’da Kadir (Görkem Sevindik) karakterinin dans sahnesinde kullanılmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

‘Yeniden’, dizinin izleyicileri tarafından tekrar keşfedilirken genç kullanıcıların hazırladığı dans videolarıyla kısa sürede Instagram, TikTok ve YouTube Shorts’ta trend akımlardan biri haline geldi. Parçanın ses kullanımı binlerce videoya ulaşarak sosyal medyada büyük bir etkileşim yarattı. Bu durum, platform listelerine de doğrudan yansıdı.

‘Yeniden’, hem Instagram Music hem Shazam hem de TikTok listelerinde zirveye çıkarak son dönemlerin en hızlı yükselen parçalarından biri oldu.

Kolektifin Belleği Sergisi açıldı

Artİstanbul Feshane’nin 9. sergisi olarak İBB Sanat Koleksiyonları’ndan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları Sergisi açıldı.

İBB Sanat Koleksiyonları, portre alanındaki eşsiz zenginliğiyle de dikkat çekiyor. İmparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde sanatın özne inşasına dair önemli örnekler sunan portreler, dönemin toplumsal hiyerarşilerini, kültürel yönelimlerini ve temsil politikalarını yansıtarak İstanbul hafızasının kayda değer görsel bir arşivini oluşturuyor. Koleksiyonun ‘Osmanlı’dan ‘Cumhuriyet’e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel bir seçkiyle bir araya getiren sergide 187 sanatçının 627 eseri yer alıyor.

Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları Sergisi, 13 Aralık 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 10.00–20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Artİstanbul Feshane’de ziyaret edilebilecek.