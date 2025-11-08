NOW TV’nin izleyicisiyle buluşmak için gün sayan yeni dizisi ‘Sakıncalı’nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 17 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Gold Film imzalı dizinin başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci paylaşıyor. Dizide ayrıca, Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu da yer alıyor. Dizi, çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor.

Peki, ‘Sakıncalı’ reytinglerde ne yapar? İki sezondur ekranlara damga vuran ‘Uzak Şehir’, yayınlandığı haftadan itibaren istikrarlı bir gidişatı olan ‘Cennetin Çocukları’, yaz döneminden devam eden sevilen yarışma programı ‘MasterChef Türkiye’ ve bir de bunlara gündüz kuşağı programları eklenince, işi bir hayli zor görünüyor ama sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın? Reytingi bol olsun.

Özgür Alter’den ‘Turnam Avaz ile Döner’

Türkülerin ve arabesk müziğin güçlü sesi Özgür Alter, yeni şarkısı ‘Turnam Avaz ile Döner’i (Amman Amman) Poll Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Erdal Küçükkaya’ya ait olan türkünün düzenlemesini Samim Sakaryalı ve Göksel Kamçı yapmış. Şarkıya Kemal Bağbuğ yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Anadolu ezgilerini hareketli tınılarla buluşturan çalışma, Özgür Alter’in en özgün projeleri arasında yerini almaya aday bir çalışma olmuş.

Halk müziği esintileriyle dinleyenlerini coşturacak olan sanatçı, müzikseverleri Türk Halk Müziği ezgilerine doyuracak.

‘İstanbul: Bitmeyen Resim Sergisi’ açıldı

Ressam Ayşe Türemiş’in ‘İstanbul: Bitmeyen Resim’ adlı kişisel sergisi, İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Mecidiyeköy Meydanı’nın kültür, sanat ve buluşma noktası Mecidiyeköy Sanat’ta açıldı.

Gerçekçi suluboya tekniğiyle hikâyesi olan tarihi ve kültürel yapıları resmeden sanatçı, yeni sergisinde İstanbul’un mimari belleğine odaklanan eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergi, şehrin çoğu zaman fark edilmeyen mimari detaylarını özenli bir estetikle görünür kılıyor.

Küratörlüğünü Özgür Bükülmez’in yaptığı sergi, 8 Şubat 2026’ya kadar Pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Mecidiyeköy Sanat’ta ziyaret edilebilecek.