Şakir Paşa Ailesi dizisinin platosunda çıkan yangının nedeni belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Şakir Paşa Ailesi dizisinin platosunda çıkan yangının nedeni belli oldu

Şakir Paşa Ailesi dizisinin Kartal’daki platosunda korkutan bir yangın çıkmıştı. Beklenen İtfaiye Olay Raporu çıktı.

Şakir Paşa Ailesi dizisi son dönemin en çok konuşulan ve fark yaratan dizisi olarak televizyon dünyasına yeni bir soluk getirmişti.

İlk bölümü çok iyi bir açılış yapan dizinin 3. Bölümünün yayınlanacağı hafta sette korkunç bir yangın çıkmıştı. Çevre bölgelerden endişe ve panikle izlenen Kartal’daki dev platoda çıkan yangında ailenin Büyükada’daki köşkünün perdelerine kadar titiz bir çalışmayla kurulan köşkü kül olmuştu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcının 50 milyon TL zarara girdiğinin kulislerde konuşulduğu yangının çıkış nedeni merak konusu olmuştu.

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1200 metrekare alana sahip olduğu platodaki yangınla ilgili beklenen İtfaiye Olay Raporu çıktı. Çıkış ana sebebi tespit edilemeyen yangının nedeninin elektrik kaynaklı olduğu belirtildi. Raporda dekorun tamamen yanarak zarar gördüğü belirtildi.

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